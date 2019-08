Od danes v prodaji enotne subvencionirane vozovnice IJPP za dijake in študente

Ljubljana, 21. avgusta - Železniški in avtobusni prevozniki danes začenjajo prodajo subvencioniranih enotnih vozovnic IJPP za dijake in študente, ki bodo veljale za prihajajoče šolsko leto. Mnogi prevozniki so zato za naslednje dni okrepili svoje ekipe in prilagodili delo. Pogoji nakupa in cene vozovnic se sicer od lanskega leta niso spremenili.