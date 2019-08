Predsednik DSP Merc ministra Pozniča pozval k skrbi za slovensko knjigo

Ljubljana, 21. avgusta - Predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Dušan Merc je na ministra za kulturo Zorana Pozniča naslovil odprto pismo. V njem opozarja, da Slovenija ni pripravljena na sejma v Bologni in Frankfurtu, ki bosta velika priložnost za slovensko književnost in založništvo. "Glede na sredstva za knjigo in založništvo nimamo možnosti", je zapisal.