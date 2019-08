Ljubljanski študenti z električnim dirkalnikom do odličnih rezultatov na evropskih tekmovanjih

Ljubljana, 21. avgusta - Ekipa študentov ljubljanske univerze Superior Engineering se je julija in avgusta udeležila petih tekmovanj Formula Student po vsej Evropi. Mlada ekipa je dosegla odlične rezultate, med drugim so na tekmovanju v Italiji zasedli drugo mesto, kar je najboljši rezultat katerekoli slovenske ekipe na tekmovanjih Formula Student, so sporočili iz ekipe.