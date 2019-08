Zaradi del do konca tedna na območju BTC zaprto krožišče pri hotelu

Ljubljana, 21. avgusta - Zaradi rekonstrukcije ceste bo od četrtka do nedelje za ves promet zaprto krožišče Bratislavske in Leskovškove ceste ter Argentinske ulice (pri Hotelu Radisson Blu). Obvoz bo po Šmartinski, Kajuhovi, Letališki in Leskoškovi cesti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Mestni avtobusi na liniji 7L bodo v času zapore vozili po spremenjeni trasi.