Ena izmed upravnih stavb Primorja v roke Incoma

Ajdovščina, 21. avgusta - Ajdovski proizvajalec sladoleda Incom je na današnji dražbi kupil eno izmed upravnih stavb Primorja v stečaju. Incom bo po načrtih v stavbi, kjer so bili že šola, vrtec, dijaški dom, del zdravstvenega doma in pozneje pisarniški prostori Primorja, uredil najemniške sobe in garsonjere za svoje zaposlene.