V Škofji Loki ob zaključku poletja festival Pisana Loka

Škofja Loka, 23. avgusta - S fotografsko delavnico in koncertom Zale Kralj ter Gašperja Šantla se danes v Škofji Loki začenja festival Pisana Loka. Že tradicionalni festival ob koncu poletja prinaša koncerte, predstave, delavnice in druge dogodke, namenjene vsem starostim in okusom. V desetih dneh se bo v mestnem jedru zvrstilo 16 dogodkov.