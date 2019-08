Na festivalu rockovskih dokumentarcev v Vinkovcih tudi slovenski film

Zagreb, 21. avgusta - S projekcijo filma o rockovski skupini The Sonics iz Seattlea z naslovom Boom! A film about the Sonics režiserja Jordana Albertsona se bo drevi v hrvaških Vinkovcih odprl 12. festival dokumentarnega rockovskega filma (DORF). V tekmovalnem programu je tudi slovenski film Bend VS brend mladih avtoric k Hanne Szentpeteri in Simone Jerale.