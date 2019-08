Na Koroškem se tudi letos sladkajo s 120-metrskim zavitkom

Ravne na Koroškem, 21. avgusta - Na Ravnah na Koroškem se tudi letos sladkajo s 120-metrskim jabolčnim zavitkom oz. štrudlom, ki so ga danes obiskovalcem pestrega dogajanja v mestu ponudili za prostovoljne prispevke. Tokrat ga niso delili na Partizanski ulici, temveč so z njim povezali kulturni in medgeneracijski center. V mestu imajo danes tudi 120-metrsko knjižno pot.