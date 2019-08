Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 21. avgusta - Dopoldne bo od severa oblačnost naraščala. Čez dan bo v notranjosti Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na severu in severozahodu. Pihal bo severovzhodni veter. Na Primorskem bo povečini sončno, zapihala bo šibka do zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.