V hlevu v Grušcah zagorelo zaradi samovžiga krme

Šentjur, 21. avgusta - Policisti Policijske uprave (PU) Celje so z ogledom posledic požara, ki je v noči na torek zajel hlev v naselju Grušce v Občini Šentjur, ugotovili, da je do požara prišlo zaradi samovžiga krme. Na objektu je zgorelo celotno ostrešje, nastalo škodo pa ocenjujejo na okoli 30.000 evrov, so danes sporočili iz PU Celje.