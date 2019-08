Cene nafte še nekoliko pridobile

Singapur, 21. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Surova nafta se sicer draži že nekaj dni, to pa je v prvi vrsti posledica večjega optimizma na finančnih trgih, kjer vlada upanje, da je vendarle prišlo do razelektritve trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.