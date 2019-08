Azijske borze večinoma v negativnem območju

Tokio, 21. avgusta - Azijske borze so se danes večinoma obarvale v rdeče. Vlagatelji so predvsem v pričakovanju ključnega govora predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powella, ki bo konec tedna. Navdušenje nad domnevnim premikom v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko pa je nekoliko popustilo.