Newyorške borze končale s padci

New York, 20. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po treh pozitivnih trgovalnih dnevih sklenili s padci. Med vlagatelji je prevladala negotovost glede nadaljnjega razvoja ameriško-kitajske trgovinske vojne, v ospredju pa so bili tudi donosi na ameriške državne obveznice, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.