Našli pogrešano devetletnico, z njo je vse v redu

Ljubljana, 20. avgusta - Deklico, ki so jo na območju Planšarije Dolga njiva pri Tržiču pogrešali od 15. ure, so našli, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Devetletnico je okoli 19. ure v kraju Medvodje našel eden od iskalcev. Po podatkih policije je povsem nepoškodovana in je z njo vse v redu.

Deklica je pred starši hodila od zadnjega parkirišča pod planšarijo proti koči, ko je na zadnjem križišču pred planšarijo zgrešila smer. Nekaj ur je potem tavala po brezpotjih ter gozdni cesti in se ves čas spuščala nazaj proti Jelendolu. Po več kilometrih prehojene poti jo je v kraju Medvodje, na lokaciji, ki je od planšarije oddaljena več kilometrov, na cesti našel eden od iskalcev, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pri iskanju devetletnice je sodelovalo več kot 50 iskalcev. Pogrešano so iskali tržiški gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, jelendolski prostovoljni gasilci in policisti. Pri iskalni akciji je sodeloval tudi policijski helikopter. O iskanju so bili obveščeni tudi avstrijski varnostni organi, saj gre za območje blizu meje z Avstrijo, so sporočili s kranjske policijske uprave.

V iskalni akciji so iskalci pregledali tudi veliko hribovito območje, ki zajema gore Pečovnik, Košuta, Tegoška planina, Plešivec, Zgornja Dolga njiva, skalne peči, brezpotja in gozdove. Kot so zapisali na policiji, gre za zelo velik in zahteven teren, zaradi česar so bile aktivnosti ves čas zelo intenzivne in visoko zahtevne.