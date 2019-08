Na območju Planšarije Dolga njiva pri Tržiču iščejo pogrešano 9-letno deklico

Ljubljana, 20. avgusta - Od 15. ure na območju Planšarije Dolga njiva pri Tržiču pogrešajo 9-letno deklico. Hodila naj bi na relaciji od zadnjega parkirišča pod planšarijo proti koči, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Oblečena je v črne pajkice in kratko majico svetlo roza barve z motivom levčka. Imela je nahrbtnik. Ima daljše rjave lase, ki so bili speti v čop.