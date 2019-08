Dars še brez okoljevarstvenega soglasja za nov avtocestni priključek pri Brezovici

Ljubljana, 20. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi nepopolne vloge zavrgla vlogo Darsa za izdajo okoljevarstvenega soglasja za projekt gradnje novega avtocestnega priključka pri Brezovici. Na Darsu so sklep označili kot prenagljen in napovedali pritožbo nanj. Kot so poudarili za STA, so namreč v postopku pridobivanja dopolnitev, ki jih je zahteval Arso.