Na poletni šoli bodo mladi programirali tudi umetniške animacije

Ljubljana, 25. avgusta - V prihodnjem tednu bo v organizaciji zavoda Vsak in Poligona kreativni center potekala že druga letošnja brezplačna šola programiranja. V okviru programa bo 25 deklet in fantov, ki so vključeni v programe Zveze prijateljev mladine Moste-Polje, zadnji teden počitnic preživelo med ustvarjanjem umetniških animacij in oblikovanjem računalniških iger.