Inšpekcijski nadzor v Lipici: Pogoji za dobrobit konj v celoti izpolnjeni

Lipica, 20. avgusta - V Kobilarni Lipica so predpisani pogoji glede dobrobiti konj v celoti izpolnjeni, za konje je dobro poskrbljeno in so v dobri kondiciji, osebje kobilarne pa s konji ravna na primerni ravni. To so ugotovitve inšpekcijskega nadzora, ki so jih danes pregledali predstavniki uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Kobilarne Lipica.