Filmski maraton Muvit/6x60 letos gostijo v Novi Gorici

Nova Gorica, 20. avgusta - Šesto edicijo filmskega maratona Muvit/6x60 letos prvič gostijo v Novi Gorici. Na njem morajo prijavljene filmske ekipe v 60 urah ustvariti kratkometražni film, ki ne sme biti krajši od šestih in daljši od osmih minut. Vse ekipe so soočene z enakimi usmeritvami, kar predstavlja povezovalni most med vsemi posnetimi filmi.