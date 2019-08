Migranti skušajo pobegniti z ladje Open Arms

Rim, 20. avgusta - S humanitarne ladje Open Arms z okoli sto migranti, ki želi pristati na italijanskem otoku Lampedusa, je danes skušalo znova pobegniti več migrantov. Najmanj 17 jih je skočilo z ladje v morje in skušalo preplavati okoli 700 metrov do Lampeduse. A italijanska obalna straža jih je prestregla in vrnila na ladjo, poročajo tuje tiskovne agencije.