Voznik začetnik po Celju z več kot 120 kilometri na uro

Maribor, 20. avgusta - Policisti so v ponedeljek ustavili voznika avtomobila, ki je na Mariborski cesti v Celju vozil s hitrostjo 121 kilometrov na uro. S tem je prekoračil dovoljeno hitrost vožnje za več kot 70 kilometrov na uro. Po pregledu dokumentov so ugotovili, da gre za voznika začetnika, ki še ni dopolnil 21 let. Zdaj je ostal brez vozniškega dovoljenja.