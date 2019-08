Južna Koreja zaradi goljufanja z izpusti kaznovala Volkswagen

Seul, 20. avgusta - Južnokorejske oblasti so naložile kazni podružnicam koncerna Volkswagen v državi in prepovedale uvoz določenih dizelskih vozil znamk Audi, Porsche in Volkswagen. Razlog je Volkswagnovo goljufanje z izpusti dizelskih vozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.