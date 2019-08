Janja Garnbret osvojila tretje zlato na Japonskem

Garnbretova je na Japonskem naši državi priplezala osemnajsto odličje na svetovnih prvenstvih v športnem plezanju. Na Japonskem je svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih osvojila tudi Mia Krampl, ki je bila v težavnosti slabša le od Garnbretove za srebro.

Pri komaj dvajsetih letih ima Garnbretova s svetovnih prvenstev sedem kolajn, od tega šest zlatih, s čimer je postala najuspešnejša tekmovalka v zgodovini športnega plezanja.

Tekmovalke so na prvenstvu deveti tekmovalni dan čakali še zadnji boji za edini preostali komplet odličij v novi disciplini kombinaciji, ki so jo oblikovali le za olimpijske igre v Tokiu, kjer bo prihodnje leto športno plezanje doživelo olimpijsko premiero.

Nosilke kolajn v kombinaciji so določili na podlagi najmanjšega zmnožka dosežkov iz vsakega od treh krogov današnjih bojev. Garnbretova je bila v hitrosti šesta, po balvanih četrta, v težavnosti pa prva za najnižji zmnožek 12.

Srebro je pripadlo Japonki Akiyo Noguchi z zmnožkom 21, bron pa Britanki Shauni Coxsey z zmnožkom 42.

Garnbretova je po preizkušnji v hitrosti na 15-metrski umetni steni zasedala šesto mesto. Od treh hitrostnih dvobojev je dobila enega, z domačinko Ai Mori, Švicarka Petra Klingler in Japonka Futaba Ito sta bili hitrejši od Slovenke.

Prve tri po hitrosti so bile Poljakinja Aleksandra Miroslaw, Britanka Coxseyjeva in Klinglerjeva.

Naslednja postaja v boju za naslov kombinacijske prvakinje so bili trije balvanski problemi, po katerih so se premešala mesta v razvrstitvi.

Slovenska predstavnica je balvanski del preizkušnje končala na drugem mestu in v zmnožku kombinacije pridobila dve mesti. Pred finalnim krogom v težavnosti je zasedala četrto mesto.

Po balvanih so bile na prvih treh mestih Coxseyjeva, z najboljšo balvansko predstavo je na drugo mesto skočila domačinka Noguchijeva, tretja je bila Miroslawova.

Pri tekmovalkah se je po dolgem in napornem prvenstvu poznala že utrujenost. Slovenska šampionka ni bila izjema. Kot aktualna dvakratna svetovna prvakinja na balvanih je imela v prvi smeri nepričakovano težave, osvojila je cono, a nikakor ni našla poti do vrha smeri.

Zato pa je vrh v enem poskusu dosegla v drugi balvanski smeri. Tretji balvan je bil znova trši oreh. Ni uspela zadržati oprimka za vsaj osvojeno cono. Enake ali še večje težave so imele tudi preostale finalistke. In tretji balvan je ostal nerešena uganka.

Zadnja preizkušnja je bila težavnost. Za svetovno prvakinjo v disciplini bi bilo vse drugo kot osvojeni vrh razočaranja.

Smer ni bila zahtevna. Tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu je iztisnila iz sebe še zadnje atome moči ter osvojila smer do vrha. Kolajna je bila v njenih rokah. Barva pa je bila odvisna od nastopov Coxseyjeve in Noguchijeve. Obe neposredni tekmici pa nista preplezali smeri do vrha in super Janja se bo z Japonske vrnila ozaljšana s tremi zlatimi odličji.

Garnbretova je navdušila že lani na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku. Enajst mesecev kasneje je kot prva ubranila tako naslova v balvanih in kombinaciji, v težavnosti pa je srebro iz Innsbrucka pozlatila.

Na Japonskem je kot prva od Slovencev izpolnila olimpijsko normo. Čez eno leto bo na Japonskem tako lovila svojo premierno olimpijsko kolajno.

V sredo bo sledilo še finale kombinacije za moške, ki bo minilo brez slovenskega zastopstva. Edini slovenski predstavnik v kvalifikacijah Jernej Kruder je zasedel 16. mesto, kar je bilo premalo za najboljšo osmerico in tudi olimpijsko normo.