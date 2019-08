Zaključujejo se ureditvena dela v parku Blejskega gradu

Bled, 20. avgusta - Na Blejskem gradu se zaključujejo dela v grajskem parku. Uredili so brežino proti vhodnemu portalu na grad, terase in kamnite stene. Gre za še en korak k celoviti ureditvi gradu in njegove okolice. Ob urejanju so naleteli tudi na vrsto arheoloških najdb, ki jih bodo predstavili v manjšem muzeju, ki ga načrtujejo ob vznožju gradu.