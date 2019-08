V Semiču začetek prireditev 25. Semiške ohceti - Zgodba neveste

Semič, 23. avgusta - Turistično društvo Semič in tamkajšnji Kulturni center začenjata drevi prireditve 25. Semiške ohceti - Zgodba neveste, ki med drugim na sobotni osrednji prireditvi prinaša prikaz dela obredja izročilne belokranjske poroke. Prireditelji na tej tridnevni in posodobljeni turistično-etnografski prireditvi pričakujejo do skupaj 6000 obiskovalcev.