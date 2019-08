Policisti pri Podlehniku prijeli večjo skupino tujcev, obravnavali tudi tri organizatorje nedovoljenih prehodov meje

Podlehnik/Ilirska Bistrica/Ljutomer/Sodražica, 20. avgusta - Policiste so tudi v zadnjih 24 urah imeli polne roke dela z nezakonitimi prehodi meje, med drugim so pri Podlehniku odkrili več kot 70 tujcev. Obravnavali pa so tudi tri voznike, Kazahstanca in Srba, ki so v vozilih prevažali vsak po šest tujcev. Prijeli so jih pri Knežaku, Ribnici in na območju Ljutomera. Voznike bodo kazensko ovadili.