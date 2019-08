Ameriško teniško upanje Anisimova zaradi smrti očeta odpovedala OP ZDA

New York, 20. avgusta - Sedemnajstletna Amanda Anisimova, veliko upanje ameriškega tenisa in letošnja polfinalistka odprtega prvenstva Francije, je odpovedala nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Na zadnjem turnirju za grand slam letos je ne bo zaradi smrti očeta Konstantina Anisimova, je poročala medijska mreža ESPN.