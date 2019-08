Meryl Streep in Steven Soderbergh bosta združila moči v komediji Let Them All Talk

Los Angeles, 21. avgusta - Hollywoodska igralka Meryl Streep bo zaigrala v novem filmu režiserja Stevena Soderbergha Let Them All Talk, ki ga producira ponudnik pretočnih vsebin HBO Max. Trikratna oskarjevka bo v komediji prevzela vlogo slavne pisateljice, ki se odpravi na potovanje s staro prijateljico in njenim mladim nečakom, slednjega bo odigral Lucas Hedges.