Zagreb se utaplja v divjih odlagališčih odpadkov

Zagreb, 20. avgusta - Zagrebčani so letos pristojnim mestnim komunalnim službam prijavili več kot 3000 primerov neustreznega odlaganja odpadkov, mestne oblasti pa so uspešno posredovale v 2500 primerih, so potrdili v mestni občini. Eno večjih divjih odlagališč je bilo več mesecev v središču Zagreba, le nekaj sto metrov od poslopja mestne uprave in drugih ustanov.