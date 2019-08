Vinjen Ljubljančan na morju bežal pred policisti in nato razgrajal na mejnem prehodu

Koper, 20. avgusta - Pomorski policisti so v ponedeljek zvečer ustavili plovilo, ki ga je upravljal 55-letni Ljubljančan pod vplivom alkohola. Pred službenimi plovili je bežal, vozil v nasprotni smer in naglo spreminjal smer plovbe. Zaradi kršenja pomorskega zakonika so mu izrekli globo. Z razgrajanjem je 55-letnik okoli 22. ure nato nadaljeval še na mejnem prehodu.