Policisti iščejo lastnika jadrnice z napisom Happyness

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, jih je Uprava RS za pomorstvo o najdbi jadrnice obvestila 14. avgusta. Delavci sektorja za varovanje obalnega morja pri upravi so plovilo pripeljali v portoroško marino.

Gre za približno 9,5 metra dolgo in tri metre široko jadrnico, brez nameščenega jambora, katere trup je bele barve z modrimi obrobami, na palubi pa je na trupu nalepljena tablica z napisom Gioia.

Kabina plovila je bila odklenjena. Na delu plovila, ki je pod vodo, je viden debelejši sloj alg in školjk, stanje plovila pa kaže na to, da dalj časa ni bilo v uporabi, so še zapisali koprski policisti in dodali, da pri pregledu plovila ni bilo zaznati znakov kaznivega dejanja.

Vse, ki bi o jadrnici karkoli vedeli, prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.