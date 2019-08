Fortenova grupa obvestila Evropsko komisijo o načrtovanem prevzemu Mercatorja

Zagreb, 20. avgusta - Fortenova grupa, ki je prevzela zdravi del hrvaškega Agrokorja, je Evropsko komisijo kot regulatorja varstva konkurence na ravni EU obvestila o nameravanem prevzemu delnic slovenskega Mercatorja, so danes povedali v Fortenovi grupi. Kot so dodali, so predhodni postopek v Bruslju sprožili 13. avgusta.