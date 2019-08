Od danes v prodaji enotne subvencionirane vozovnice IJPP za dijake in študente

Ljubljana, 21. avgusta - Avtobusna postaja Ljubljana danes začenja prodajo subvencioniranih enotnih vozovnic IJPP za dijake in študente, ki bodo veljale za prihajajoče šolsko leto. Pogoji nakupa in cene vozovnic se od lanskega leta niso spremenili, Avtobusna postaja Ljubljana pa bo za prodajo tovrstnih vozovnic namenila več blagajn, ki bodo odprte vsak dan, so sporočili.