Na izolski plaži neuspešno oživljali 72-letnika

Izola, 20. avgusta - Na plaži San Simon v Izoli so v ponedeljek zgodaj popoldne neuspešno oživljali 72-letnega moškega iz okolice Ljubljane, ki je odšel v vodo. Za tem ga je negibnega v morju opazila mimoidoča ženska. Reševalca na plaži sta ga izvlekla na obalo in začela oživljati, a žal uspešno, so sporočili s koprske policijske uprave.