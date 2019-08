Na Ljubljanskem gradu 12. Panč s šestimi večeri humorja in smeha

Ljubljana, 20. avgusta - Na Ljubljanskem gradu se bo drevi začel poletni festivala stand up komedije Panč, ki bo v 12. izdaji vse do nedelje, 25. avgusta, ponudil šest tematskih večerov z 38 komiki iz desetih držav in treh kontinentov. Na sporedu največjega preglednega festivala t. i. samostoječe komedije v širši regiji, ki bo letos za en dan daljši, je tudi več premier.