Povzročitelj nesreče na štajerski avtocesti vozil prehitro in pod vplivom alkohola

Celje, 20. avgusta - Prometno nesrečo, ki se je v ponedeljek popoldne zgodila na štajerski avtocesti, je po podatkih Policijske uprave Celje povzročil 46-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola. V nesreči so bila udeležena štiri osebna in eno tovorno vozilo, tri osebe so se lažje telesno poškodovale.