Gorenjski policisti opozarjajo skrbnike na varstvo svojih psov

Kranj, 20. avgusta - Gorenjski policisti so v ponedeljek trikrat posredovali zaradi prijav kršitev o varstvu psov. Težave z odvezanimi psi so imeli v Lescah in v Tržiču, na Pokljuki pa so obravnavali pasji ugriz. Kot lastnike psov opozarjajo policisti, morajo biti psi na javnih mestih na povodcih.