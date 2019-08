Računsko sodišče: Dars v omejenem obsegu učinkovit pri izvajanju nabav

Ljubljana, 20. avgusta - Dars je bil pri izvajanju nabav med letoma 2014 in 2017 v omejenem obsegu učinkovit pri izvajanju nabav, je ugotovilo računsko sodišče. Revizorji so med drugim ugotovili, da je Dars porabil slabih 37.000 evrov za nakup, vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki ga ne uporablja. Darsu so revizorji naložili izvedbo popravljalnih ukrepov.