New York, 20. avgusta - Nekdanji prvi teniški igralec sveta Andy Murray je izgubil še drugi posamični dvoboj po vrnitvi. V prvem krogu turnirja v ameriškem Winston-Salemu je 32-letnega Škota premagal Američan Tennys Sandgren, ki je po dveh urah in 10 minutah slavil s 7:6 (8) in 7:5.