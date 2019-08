Kavčič uspešen, Jakupovićeva izpadla

New York, 20. avgusta - Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je bil uspešen v prvem krogu kvalifikacij za odprto teniško prvenstvo ZDA v New Yorku. Na prvi stopnici v boju za nastop glavnem turnirju granda slama je s 6:1, 4:6 in 6:1 premagal Argentinca Pedra Cachina, 251. igralca sveta. Izpadla pa je Dalila Jakupović.