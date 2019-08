Newyorške borze končale v zelenem

New York, 19. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so trgovalni teden začeli z rastjo. Vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pomirila spodbudna prizadevanja Kitajske in Nemčije, ki so umirila bojazen pred močnim upadom svetovnega gospodarstva. Vlagatelji prav tako pričakujejo, da bo Fed letos še enkrat znižal obrestne mere.