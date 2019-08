ZDA preizkusile svojo novo raketo srednjega dosega

Washington, 19. avgusta - Ameriško obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so uspešno preizkusili svojo novo manevrirno raketo srednjega dosega. To je prvi ameriški preizkus tovrstne rakete po dokončni odpovedi pogodbe o prepovedi raket srednjega dosega (INF) med ZDA in Rusijo pred nekaj več kot dvema tednoma.