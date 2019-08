Domžale, 19. avgusta - Pošiljka z neznano snovjo, ki jo je danes na policijsko postajo Domžale prinesel občan, ni nevarna za zdravje in življenje ljudi, so na podlagi prvih analiz neznane prašnate snovi sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Delo policijske postaje Domžale ni več moteno in je dostopna tako strankam kot občanom.