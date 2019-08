V nesreči na štajerski avtocesti pred Dramljami več poškodovanih

Celje, 19. avgusta - Na štajerski avtocesti, ki je bila zaradi prometne nesreče pred Dramljami zaprta pri priključku Celje center proti Mariboru, je promet v smeri Maribora že delno sproščen. Iz Policijske uprave Celje so sporočili, da so bila v prometno nesrečo udeležena tri osebna vozila in eno tovorno vozilo. Tri poškodovane so odpeljali v celjsko bolnišnico.