Open Arms bi migrante v Španijo prepeljala z letalom

Rim, 19. avgusta - Za več kot 100 migrantov, ki so obtičali na humanitarni ladji Open Arms pred italijansko Lampeduso, bi bilo bolje, če bi jih v Španijo prepeljali z letalom, kot pa z ladjo, je danes sporočila španska organizacija Proactiva Open Arms. Razmere na ladji so pretežke za vsaj petdnevno plovbo do španskih pristanišč, so pojasnili.