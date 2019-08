Nagrada donostia za življenjsko delo režiserju Constantinu Costa-Gavrasu

San Sebastian, 19. avgusta - Na filmskem festivalu v San Sebastianu bodo letos nagrado za življenjsko delo donostia podelili grško-francoskemu režiserju Constantinu Costa-Gavrasu. Režiser, znan po napetih filmskih zgodbah s političnimi in zgodovinskimi temami, bo nagrado prejel 21. septembra. Na festivalu bodo prikazali tudi njegov najnovejši film Adults in the Room.