Statistični urad 75. rojstni dan obeležil z razstavo infografik

Ljubljana, 19. avgusta - Statistični urad RS letos praznuje 75. rojstni dan, statistiki pa so ob tej priložnosti na Krakovskem nasipu v Ljubljani odprli razstavo infografik Statistično gledano. Z njo se želijo še bolj približati ljudem. "Statistik lahko stoji bos na ledu, z glavo v pečici in trdi, da se v povprečju počuti kar dobro," so se pošalili z eno od infografik.