Pogrešanega Uroša Šunto našli mrtvega na snežišču pod Kredarico

Kranj/Novo mesto, 19. avgusta - Policija je preklicala iskanje Uroša Šunte iz Boštanja, ki so ga pogrešali od lanskega novembra. Kot so sporočili z novomeške policijske uprave (PU), ga je v sredo mrtvega na snežišču pod Kredarico našel tuji planinec. Okoliščine smrti niso sumljive, so še zapisali v sporočilu za javnost.