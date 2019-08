Letos 218 potrjenih primerov mišje mrzlice, največ na jugovzhodu

Ljubljana, 19. avgusta - Do 15. avgusta je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani epidemiološki službi prijavil 218 laboratorijsko potrjenih primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom, obolelo je 66 žensk in 152 moških. Največ obolelih, kar 82 jih prihaja iz jugovzhodne Slovenije, kažejo statistični podatki nacionalnega inštituta.