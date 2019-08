V Domžalah preiskujejo pošiljko z nevarno snovjo

Domžale, 19. avgusta - Več intervencijskih enot Centra za zaščito in reševanje Domžale trenutno posreduje ob sumu na nevarno snov na Policijski postaji Domžale, so zapisali na Centru za zaščito in reševanje Domžale. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da je pošiljko na policijsko postajo prinesel občan, več podatkov pa zaenkrat še ni znanih.